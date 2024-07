पर्यटन नगरी मनाली में पहली बार निकाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, उमड़ा जनसैलाब

Edited By Vijay, Updated: 07 Jul, 2024 06:12 PM

पर्यटन नगरी मनाली में पहली बार भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में काफी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा।

मनाली (सोनू): पर्यटन नगरी मनाली में पहली बार भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में काफी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। पवित्र रथ यात्रा में पुलिस स्टेशन मनाली से लेकर रामबाग तक श्रद्धालु खूब झूमे। अंतराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ कटराई द्वारा यह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पवित्र यात्रा भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित है। मनाली में यह रथ यात्रा 12 बजे पुलिस स्टेशन के समीप शरू हुई और चार बजे रामबाग पहुंची। शाम 6 बजे तक मनु रंग शाला में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। लगभग 4 घंटे तक मनाली हरे कृष्णा महामंत्र से गूंजता रहा। इस दौरान शिक्षा गुरु अभय राम दास भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने भगवान जग्गनाथ जी की कथा का वाचन भी किया। रथयात्रा का शहर में जगह-जगह भव्य स्वागत हुआ। रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जय श्री जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए व उनका गुणगान करते हुए चल रही थी। मनाली गुरुद्वारे में भक्तों के लिए भंडारा भी रखा गया था।

अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ कटराईं के मैनेजर जीवश्रय सुबल दास ने बताया कि यह यात्रा मनाली में पहली बार आयोजित हुई। इस रथ यात्रा के आयोजन का सौभाग्य कटराईं सैंटर को मिला। सैंटर के खुलने के साथ अब सारे कार्यक्रम जग्गनाथ पूरी धाम की तरह यहां भी आयोजित होंगे। भगवान जग्गनाथ की रथ यात्रा के आयोजक समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि रथ यात्रा में मनाली, कुल्लू, मंडी, सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, धर्मशाला और शिमला के लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि मनाली में ऐसे धार्मिक आयोजन होने से भगवान जग्गनाथ जी की कृपा मनाली पर बनी रहेगी।

