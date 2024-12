Kangra: ज्वालामुखी के फकलोह में मृत मिला तेंदुआ, वन विभाग ने करवाया पोस्टमार्टम

ज्वालामुखी के साथ लगते गांव फकलोह में एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया। तेंदुए का शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं वन विभाग ने तेंदुए का शव बरामद कर इसका पोस्टमार्टम करवा दिया है। पोस्टमार्टम के दौरान तेंदुए के पेट पर एक जख्म का निशान मिला...

ज्वालामुखी (नितेश): ज्वालामुखी के साथ लगते गांव फकलोह में एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया। तेंदुए का शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं वन विभाग ने तेंदुए का शव बरामद कर इसका पोस्टमार्टम करवा दिया है। पोस्टमार्टम के दौरान तेंदुए के पेट पर एक जख्म का निशान मिला है। हालांकि इस बीच किसी भी तरह की बंदूक की गोली उसके शरीर में नहीं पाई गई है। आशंका जताई जा रही है कि किसी जानवर के सींग के हमले के चलते वह घायल हुआ है। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तेंदुए की मौत के असली कारणों का पता चलेगा।

जानकारी के अनुसार फकलोह गांव में ग्रामीणों ने सुबह के समय एक तेंदुए को एक घर के साथ लगते खेतों में मृत पड़ा हुआ देखा। इसके बाद लोग वहां एकत्र हो गए और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। निरीक्षण के दौरान तेंदुए के शरीर पर एक जख्म का निशान मिला है, ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि किसी जानवर की लड़ाई में इसकी जान गई है। वहीं लोगों ने भी बताया कि 2 दिन पहले रात के समय उन्होंने यहीं खेतों में दहाड़ने की आवाज सुनी थी और इसके बाद शुक्रवार सुबह के समय तेंदुए मृत पाया गया।

वन विभाग रेंज ऑफिसर इशानी ने कहा है कि तेंदुए की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आरंभिक जांच में तेंदुए के पेट पर एक जख्म मिला है। बहरहाल तेंदुए का पोस्मार्टम करवा दिया गया है। बिसरा को फाेरैंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा। वन विभाग के गार्ड विनोद का कहना है कि जो तेंदुआ मृत मिला है, उसकी उम्र लगभग 8 से 10 महीने के करीब थी।

