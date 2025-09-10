तीसा में भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किलें, इस गांव पर मंडरा रहा है खतरा...

तीसा में बारिश के बाद सड़क मार्ग खस्ताहाल हुए हैं वहीं कई सड़क मार्ग बंद होने के कारण लोक निर्माण विभाग की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। मंगलवार को शिकारी-गनेड-विहाली सड़क मार्ग पर ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के अनुसार इस सड़क...

तीसा, (सुभानदीन): तीसा में बारिश के बाद सड़क मार्ग खस्ताहाल हुए हैं वहीं कई सड़क मार्ग बंद होने के कारण लोक निर्माण विभाग की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। मंगलवार को शिकारी-गनेड-विहाली सड़क मार्ग पर ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के अनुसार इस सड़क मार्ग पर भटका पुल के समीप काफी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से सड़क के साथ-साथ लोगों की जमीनें भी इसकी भेंट चढ़ गई हैं।

भटका गांव को भी भूस्खलन से खतरा उत्पन्न हो गया है। इस गांव में 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 10 से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलवार को भटका पुल पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस धरने में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों सहित कई ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। साथ ही ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रभावित क्षेत्र में विभाग द्वारा पक्के बचाव कार्य करवाए जाएं। यदि जल्द बचाव कार्य नहीं होता है तो उनके घर भूस्खलन की चपेट में आ जाएंगे।

ग्रामीणों ने विभाग को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया तो अधिशासी अभियंता कार्यालय में आकर वे धरना देंगे। इसके साथ ही ग्रामीणों ने रोजाना धरने पर बैठने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि वे अपनी मांगों को लेकर रोजाना भटका पुल पर धरना देंगे। जब तक गांव के बचाव के लिए प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य शुरू नहीं होगा, तब तक धरने से नहीं हटेंगे।

जोगेंद्र शर्मा, अधिशासी अभियंता, लो.नि.वि. मंडल तीसा का कहना है कि भारी बारिश से सड़क मार्गों को काफी नुक्सान हुआ है। वहीं मंगलवार को शिकारी-गनेड-विहाली मार्ग को बहाल करने के लिए मशीनरी भेजी गई थी लेकिन ग्रामीणों ने काम नहीं करने दिया। प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य किया जाएगा, इसके लिए बजट का प्रबंध किया जा रहा है।

