Sirmour: कालाअम्ब में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई, 2 फार्मा उद्योग सील

कालाअम्ब (प्रताप): औद्योगिक नगरी कालाअम्ब में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने यहां के दो अलग-अलग फार्मा उद्योगों को सील कर दिया है। हालांकि इस कार्रवाई को किन कारणों से अंजाम दिया गया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इससे पहले भी यह दोनों उद्योग काफी चर्चा में रहे हैं। ड्रग महकमे की ओर से भी इन उद्योगों पर बड़ा जुर्माना लगाया जा चुका है। ऐसे में अब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने यहां छापामारी कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उधर, इस पूरी कार्रवाई से यहां के उद्योग जगत में भी हड़कप मच गया। फिलहाल जिला स्तर पर इस कार्रवाई की पुष्टि नहीं हो पाई है।