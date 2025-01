Hamirpur: आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल सहित 7 भाजपा नेता कोर्ट में पेश, 7 साल पुराना है मामला

आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल सहित 7 भाजपा नेता वीरवार को जिला कोर्ट में पेश हुए। उपरोक्त सभी नेताओं पर वर्ष 2017 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करने पर मामला दर्ज हुआ था।

हमीरपुर (राजीव): आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल सहित 7 भाजपा नेता वीरवार को जिला कोर्ट में पेश हुए। उपरोक्त सभी नेताओं पर वर्ष 2017 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करने पर मामला दर्ज हुआ था। यह केस कोर्ट में पिछले 7 साल से चल रहा था। इस केस में आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल के अलावा प्रदेश भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष विशाल चौहान, जिला भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष विजयपाल सोहारू, अभयवीर सिंह लवली, सुरजीत सिंह, सुनील शर्मा और संजीव पंडित के नाम शामिल हैं।

भाजपा नेताओं की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट नवीन पटियाल का कहना है कि उपरोक्त सभी भाजपा नेता 2017 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करने और डीसी ऑफिस गेट पर ताला जड़ने के विरुद्ध चल रहे केश में आज कोर्ट में हाजिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगली पेशी 27 जनवरी को है और उस दिन अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।

