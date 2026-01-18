Kangra: अवैध खनन के दौरान 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को किया जब्त

पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कड़ा अभियान चलाया।

इंदौरा (अजीज): पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कड़ा अभियान चलाया। जिसमें देर शाम तक चली कार्रवाई के दौरान अलग-अलग स्थानों पर पुलिस द्वारा दी गई दबिश में अवैध खनन में जुटे आधा दर्जन ट्रैक्टर व एक जेसीबी को जब्त किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस जिला नुरपूर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना इंदौरा के तारा खड्ड, गुज्जर कालोनी व मंड क्षेत्र में अवैध खनन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर व 1 जेसीबी को जब्त किया गया है। जब्त किए गए सभी 7 वाहनों के खनन अधिनियम के तहत चालान करके कब्जे में लिया गया है तथा आरोपियों के विरुद्ध खनन अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार आगामी कार्रवाई हेतु चालानों को माननीय अदालत में भेजा जा रहा है। भविष्य में भी जिला पुलिस नूरपुर का अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।