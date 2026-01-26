गणतंत्र दिवस पर लंदन में भारत का गौरव, ब्रिटिश संसद में सम्मानित होगा सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट

Main Menu

Edited By Parveen Kumar, Updated: 26 Jan, 2026 11:35 PM

india s pride on republic day in london

सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के जनकल्याण कार्यों को देखते हुए 27 जनवरी को लंदन में ब्रिटिश संसद में ट्रस्ट को सम्मानित किया जा रहा है, जिसे प्राप्त करने हम लंदन पहुंचे। गौरव का विषय यह भी है कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लंदन पार्लियामेंट स्क्वायर में...

हिमाचल डेस्क : सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के जनकल्याण कार्यों को देखते हुए 27 जनवरी को लंदन में ब्रिटिश संसद में ट्रस्ट को सम्मानित किया जा रहा है, जिसे प्राप्त करने हम लंदन पहुंचे। गौरव का विषय यह भी है कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लंदन पार्लियामेंट स्क्वायर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष शीश झुकाकर उन्हें नमन किया।

आज भारत अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है और इन्हीं क्षणों में यह सम्मान प्राप्त करने के लिए लंदन में कदम रखना मेरे लिए अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण क्षण है। इस अवसर पर ट्रस्ट के चीफ एडवाइज़र डॉ. साजन शर्मा भी साथ उपस्थित रहे।

