Bilaspur: पैंशन और बकाया भत्ते न मिलने पर फूटा HRTC पैंशनर्ज का गुस्सा, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

हिमाचल पथ परिवहन पैंशनर कल्याण संगठन इकाई बिलासपुर की बैठक घुमारवीं में हुई। बैठक में पैंशनर्ज को आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर मंथन किया गया।

घुमारवीं (जम्वाल): हिमाचल पथ परिवहन पैंशनर कल्याण संगठन इकाई बिलासपुर की बैठक घुमारवीं में हुई। बैठक में पैंशनर्ज को आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। नाथूराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मासिक पैंशन में देरी और बकाया भत्तों का भुगतान न होने को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। पैंशनर्ज ने आरोप लगाया कि उन्हें आज तक न तो मासिक पैंशन का भुगतान हुआ है और न ही पिछले देय भत्तों की कोई भी किस्त जारी हुई है जबकि अन्य सरकारी विभागों में 2-2 किस्तों का भुगतान हो चुका है।

बैठक में एचआरटीसी संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया जोकि आगामी रणनीति तय करेगी। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि अगर सरकार पैंशनर्ज की समस्याओं का कोई हल नहीं निकलती है तो हिमाचल के हर जिला एवं तहसील स्तर पर धरना-प्रदर्शन किए जाएंगे। इस बैठक में हरबंस लाल महाजन, श्रवण कुमार, बाली दास, ध्यान सिंह, भूरी सिंह सहित लगभग 90 पैंशनर्ज ने भाग लिया।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here