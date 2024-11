Kangra: मुख्य डाकघर धर्मशाला के पास हांफी HRTC की बस, सवारियां हुईं परेशान

हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसाें के बीच सड़क पर हांफने का सिलसिला लगातार जारी है और हर तीसरे दिन कांगड़ा के किसी न किसी माेड़ पर निगम की बस खराब स्थिति में खड़ी हुई दिखाई देती है।

धर्मशाला (तिलक): हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसाें के बीच सड़क पर हांफने का सिलसिला लगातार जारी है और हर तीसरे दिन कांगड़ा के किसी न किसी माेड़ पर निगम की बस खराब स्थिति में खड़ी हुई दिखाई देती है। इससे बस में यात्रा कर रहे लाेगाें काे भारी परेशानियाें का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभाग है कि इस तरफ काेई ध्यान नहीं दे रहा है। यही नहीं, बीच सड़क में बस खड़ी होने से जहां जाम की स्थिति उत्पन्न हाेती है तो वहीं राहगीराें काे भी परेशानियाें का सामना करना पड़ता है और बस में बैठी सवारियाें काे भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत हाेती है। ऐसे मामलाें से कहीं न कहीं इस पर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगते दिख रहे हैं।

ऐसा ही एक मामला मुख्य डाकघर धर्मशाला के पास देखने को मिला। यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम की नगराेटा डिपाे की बस चलते-चलते अचानक खराब हो गई। इस दौरान सवारियाें को परेशानी का सामना करना पड़। हालांकि बाद में बस काे ठीक कर दिया गया। बस काे ठीक करने आए मैकेनिक ने बताया कि बस की फैन बैल्ट के टूटने से बस में खराबी आई थी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के नगराेटा बगवां डिपाे के जेटीओ अक्षय कुमार का कहना है कि बस के खराब हाेने की सूचना मिली थी। मैकेनिक काे भेजकर बस को ठीक कर रूट पर भेज दिया है।

