चम्बा: बैकुंठनगर के पास HRTC बस की प्रैशर पाइप फटी, बड़ा हादसा टला

Edited By Vijay, Updated: 16 Jul, 2024 04:13 PM

पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर बैकुंठनगर के समीप जा रही एचआरटीसी की बस की प्रैशर पाइप फट गई। गनीमत यह रही कि चालक ने मुस्तैदी दिखाते हुए बस को नियंत्रित कर लिया, जिससे बड़ा हादसा होने टल गया।

बनीखेत (पार्थ): पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर बैकुंठनगर के समीप जा रही एचआरटीसी की बस की प्रैशर पाइप फट गई। गनीमत यह रही कि चालक ने मुस्तैदी दिखाते हुए बस को नियंत्रित कर लिया, जिससे बड़ा हादसा होने टल गया। इस दौरान बस में एक दर्जन के करीब यात्री सफर कर रहे थे। उक्त बस (एचपी 68-5003) चम्बा से बैजनाथ जा रही थी। इस दौरान बनीखेत के पास बैंकुठनगर पहुंचने पर बस की प्रैशर पाइप फट गई। बस के अचानक बंद होने से यात्री सहम गए। बस खराब होने के बाद बनीखेत व उससे आगे जाने वाले यात्री करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर बनीखेत बस स्टैंड तक पहुंचे, वही दूर जाने वाले यात्री बस में बैठ कर बस के ठीक होने का इंतजार करते नजर आए। लोगों का कहना है कि आए दिन निगम की बसें सड़क पर यहां-वहां हांफ जाती हैं, जिसके कारण आम जनता को परेशानी उठानी पड़ती है।

लोगों ने सरकार और एचआरटीसी के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि जनता कि सहूलियत के लिए और सरकारी बस मे लोगों का आरामदायक हो इसके लिए सरकार को लम्बी दूरी पर चलने के लिए नई बसों को लगाना चाहिए, लेकिन लंबे छोटे रूटों पर पुरानी व खटारा बसें चलाई जा रही हैं जोकि आए दिन सड़क किनारे खराब हो जाती हैं जिससे लोगो को परेशानी उठानी पड़ती है। लोगो नें सरकार से मांग उठाई है कि हिमाचल पथ परिवहन कि बसों कि दशा को दुरुस्त किया जाए ताकि आम लोगों को बीच रास्ते में परेशानी न उठानी पड़े, वही लम्बे रूटों पर खटारा बसों कि जगह नई बसें चलाई जाएं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here