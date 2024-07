HPU ने जारी किया मैरिट बेस्ड कोर्सिज में प्रवेश के लिए काऊंसलिंग शैड्यूल

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Jul, 2024 05:02 PM

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने मैरिट बेस्ड कोर्सिज में प्रवेश के लिए काऊंसलिंग शैड्यूल जारी कर दिया है।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने मैरिट बेस्ड कोर्सिज में प्रवेश के लिए काऊंसलिंग शैड्यूल जारी कर दिया है। शैड्यूल के अनुसार सभी मैरिट बेस्ड कोर्सिज की सब्सिडाइज्ड सीटों पर प्रवेश के लिए काऊंसलिंग 20 जुलाई को होगी, जबकि नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों के लिए काऊंसलिंग 24 जुलाई को होगी। काऊंसलिंग के बाद इन कोर्सिज में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 27 जुलाई रखी गई है। इसके बाद नियमित कक्षाएं 29 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा कुलपति से विशेष अनुमति के आधार पर प्रवेश 5 अगस्त तक मिलेगा। इस संबंध में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टडीज प्रो. बीके शिवराम की ओर से सूचना जारी की गई है।

उल्लेखनीय है कि सत्र 2024-25 के लिए इन कोर्सिज की सब्सिडाइज्ड व नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी है और 15 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। मैरिट बेस्ड कोर्सिज में डिप्लोमा इन योगा, पीजी डिप्लोमा इन पॉपुलेशन स्टडीज, ट्राइबल स्टडीज व डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमैंट, एमए एजुकेशन, आर्केलॉजी व एशियंट हिस्ट्र्री, पापुलेशन स्टडीज और डिफैंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, बैचरल ऑफ लाईब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, एमलिबआईएससी, एमएससी (डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस एंड फॉरैंसिक साइंस) शामिल हैं।

स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सिज में प्रवेश के लिए 16 जुलाई को होने वाली काऊंसलिंग 18 जुलाई को भी होगी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सिज में प्रवेश के लिए जारी काऊंसलिंग प्रक्रिया के तहत 16 जुलाई को होने वाली विभिन्न कोर्सिज की काऊंसलिंग 16 जुलाई के अलावा 18 जुलाई को यानी कि दोनों दिन होगी। 16 जुलाई को एमए सोशल वर्क, भूगोल, संस्कृत, अर्थशास्त्र, हिन्दी, विजुअल आर्ट्स (पेंटिंग), राजनीतिक विज्ञान, योगा, ग्रामीण विकास, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमएफए पहाड़ी मिनीएचर व पेटिंग, एमसीए, एमपीएड, एमबीए ग्रामीण विकास कोर्स की काऊंसलिंग को होनी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसपी बंसल ने अनुमति मिलने के बाद विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टडीज की ओर से सूचना जारी की गई है। इससे यदि कोई उम्मीदवार 16 जुलाई को किसी कारणवश काऊंसलिंग में भाग नहीं ले पाएगा तो वे 18 जुलाई को उक्त कोर्सिज की काऊंसलिंग में भाग ले सकता है।

