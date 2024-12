Result: राज्य चयन आयोग ने घोषित किए 4 पोस्ट कोड के फाइनल रिजल्ट, 6 पदों पर हुई नियुक्ति

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने बुधवार को 4 अलग-अलग पोस्ट कोड के लिए हुई डॉक्यूमैंट वैरिफिकेशन के बाद कुल 6 पदों के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए हैं।

हमीरपुर (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने बुधवार को 4 अलग-अलग पोस्ट कोड के लिए हुई डॉक्यूमैंट वैरिफिकेशन के बाद कुल 6 पदों के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि असिस्टैंट कम्प्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट कोड-966, होस्टल सुपरिंटैंडैंट एवं पीटीआई पोस्ट कोड-968 और असिस्टैंट कैमिस्ट पोस्ट कोड-987 के 1-1 पद और प्रिजर्वेशन असिस्टैंट पोस्ट कोड-1006 के 3 पदों के लिए डॉक्यूमैंट वैरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करके फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ये परिणाम आयोग की वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here