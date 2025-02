हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बाेर्ड द्वारा आयाेजित शैक्षणिक सत्र-2024-25 की 9वीं और 11वीं कक्षा की नियमित परीक्षार्थियाें के लिए वार्षिक और कम्पार्टमैंट परीक्षाओं का आयाेजन किया जा रहा है।

धर्मशाला (तिलक): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बाेर्ड द्वारा आयाेजित शैक्षणिक सत्र-2024-25 की 9वीं और 11वीं कक्षा की नियमित परीक्षार्थियाें के लिए वार्षिक और कम्पार्टमैंट परीक्षाओं का आयाेजन किया जा रहा है। कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 5 मार्च से 18 मार्च तक 12:45 से 4 बजे तक आयाेजित की जाएंगी। इसके साथ ही 11वीं की परीक्षा 5 मार्च से 27 मार्च तक दाेपहर 12:45 से 4 बजे तक आयाेजित की जाएंगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बाेर्ड के सचिव डाॅ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 मार्च से आयाेजित की जा रही हैं, जिनका विरवरण इस प्रकार है।

9वीं कक्षा की डेटशीट

5 मार्च काे गणित, 7 मार्च काे सामाजिक विज्ञान, 10 मार्च काे अंग्रेजी, 11 मार्च काे फाइनांशियल लिट्रेसी, 12 मार्च काे हिंदी, 13 मार्च काे आर्ट-बी, 15 मार्च काे संस्तकृत, उर्दू, पंजाबी, तमिल और तेलुगू, 17 मार्च काे विज्ञान एवं प्राैद्याेगिकी, 18 मार्च काे 1. कला-ए, 2. संगीत (स्वर/वाद्य), 3. गृह विज्ञान, 4. अर्थशास्त्र, 5. कंप्यूटर विज्ञान, 6. वाणिज्य (व्यवसाय के तत्व/किताबें रखने और लेखांकन के तत्व/टाइपराइटिंग-अंग्रेजी या हिंदी), 7. कृषि (एनएसक्यूएफ), 8. ऑटोमोटिव (एनएसक्यूएफ), 9. हैल्थकेयर (एनएसक्यूएफएफ), 10. सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (एनएसक्यूएफ), 11. मीडिया एवं मनोरंजन (एनएसक्यूएफ)., 12. खुदरा (एनएसक्यूएफ), 13. शारीरिक शिक्षा (एनएसक्यूएफ), 14. निजी सुरक्षा (एनएसक्यूएफ), 15. टैलीकॉम (एनएसक्यूएफ), 16. पर्यटन एवं आतिथ्य (एनएसक्यूएफ), 17. बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा) (एनएसक्यूएफ), 18. परिधान. मेड अप और होम फर्निशिंग (एनएसक्यूएफ), 19. सौंदर्य एवं कल्याण (एनएसक्यूएफ), 20. इलैक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर (एनएसक्यूएफ), 21. प्लम्बर (एनएसक्यूएफ) 22. खाद्य प्रसंस्करण (एनएसक्यूएफ) आदि की परीक्षाएं ली जाएंगी।

11वीं कक्षा की डेटशीट

11वीं की परीक्षाएं 5 से 27 मार्च तक आयाेजित की जाएंगी। 5 मार्च काे अंग्रेजी, 6 मार्च काे लोक प्रशासन, 7 मार्च काे भूगोल, 10 मार्च काे (i) फाइन आर्ट, (पेंटिंग/ग्राफिक्स/मूर्तिकला/अनुप्रयुक्त कला), ii) भौतिकी, 11 मार्च काे हिन्दी, ii) उर्दू, 12 मार्च काे अर्थशास्त्र, 13 मार्च काे साेशाेलॉजी, 15 मार्च काे अकाऊंटैंसी, ii) जीव विज्ञान, 17 मार्च काे इतिहास, 18 मार्च काे फिलाेस्पी, 19 मार्च काे संस्कृत, 20 मार्च काे बिजनैस स्टडिस, कैमिस्ट्री व मनोविज्ञान, 21 मार्च काे पाेलिटिकल साइंस, 22 मार्च काे डांस, (कथक, भारत नाट्यम), फाइनांशियल लिट्रेसी (एनएसई) व फ्रैंच, 24 मार्च काे व्यायाम शिक्षा, योग, कम्प्यूटर विज्ञान (सूचना अभ्यास), कृषि (एनएसक्यूएफ), ऑटोमोटिव (एनएसक्यूएफ), हैल्थकेयर (एनएसक्यूएफ), सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (एनएसक्यूएफ), मीडिया एवं मनोरंजन (एनएसक्यूएफ), रिटेल (एनएसक्यूएफ), शारीरिक शिक्षा (एनएसक्यूएफ), प्राइवेट सिक्याेरिटी (एनएसक्यूएफ), टैलीकॉम (एनएसक्यूएफ), पर्यटन एवं हाेस्पिलिटी (एनएसक्यूएफ), बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्त सेवाएं और बीमा) (एनएसक्यूएफ), परिधान, मेड अप और होम फर्निशिंग (एनएसक्यूएफ), ब्यूटी एंड बैलनैस (एनएसक्यूएफ), इलैक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर (एनएसक्यूएफ), पलम्बर (एनएसक्यूएफ) व खाद्य प्रसंस्करण (एनएसक्यूएफ) आदि की परीक्षाएं आयाेजित की जाएंगी। इसके साथ ही 25 मार्च काे ह्मूमन इकाेलॉजी एंड फैमिली साइंस, 26 मार्च काे गणित और 27 मार्च काे संगीत (हिन्दुस्तानी गायन), संगीत (हिन्दुस्तानी वाद्य संगीत) व संगीत (हिन्दुस्तानी वाद्ययंत्र ताल) आदि की परीक्षाएं आयाेजित की जाएंगी।

