Himachal: बेंगलुरु में 'हिमाचली संगम 2024' का आयोजन, मंडियाली धाम ने लूटी वाहवाही

हिमाचल डैस्क: बेंगलुरु में हिमाचली समुदाय ने "हिमाचली संगम 2024" का आयोजन किया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बेंगलुरु के हिमाचली निवासियों के लिए आयोजित किया गया, जो शहर में रहने और काम करने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक सुखद पुनर्मिलन का अवसर था। हर साल हिमाचली इन बेंगलुरु द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इस बार 1500 से अधिक हिमाचली शामिल हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक एमआरएलके बिल्डर्स और प्रमोटर्स थे, जो चंडीगढ़ से विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे। वहीं आयोजकों में राणा दिनेश, सनी शर्मा और अश्वनी शर्मा शामिल रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मिस्टर और मिस हिमाचल 2024 का ताज अजय कटोच और सोनल राठौर को पहनाया गया।



मंडियाली धाम रही मुख्य आकर्षण, नाटी ने किया मंत्रमुग्ध

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हिमाचली धाम थी, जिसे इस बार मंडियाली शैली में परोसा गया। इसके लिए मंडी जिले से 8 बोटी को आमंत्रित किया गया था। धाम का भोज सभी हिमाचलियों के लिए एक अनूठा अनुभव साबित हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाटी ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। "हिमाचली संगम 2024" का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु में हिमाचली समुदाय को एक साथ लाना था, जिससे वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर सकें और अपनी जड़ों से जुड़ सकें। विभिन्न गतिविधियों और प्रदर्शनों के माध्यम से इस आयोजन ने हिमाचली संस्कृति के सार का प्रतिनिधित्व किया और समुदाय के सदस्यों के बीच अपनापन बढ़ाया।



सीएम सुक्खू व एसपी कुल्लू ने वीडियो के माध्यम से भेजी शुभकामनाएं

इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण वे उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं भेजीं। वहीं कुल्लू जिले के एसपी डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन (आईपीएस), जो बेंगलुरु निवासी हैं, उन्होंने भी कार्यक्रम के बारे में जानकारी पाकर एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं सांझा कीं।



