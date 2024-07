Himachal Weather: मनाली-लेह NH पर देर रात आया फ्लैश फ्लड, राज्य में 77 सड़कें और 236 ट्रांसफार्मर ठप्प

Edited By Vijay, Updated: 05 Jul, 2024 12:11 PM

शिमला: मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरैंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। इसके चलते फ्लैश फ्लड व भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बारिश के चलते राज्य में सुबह 10 बजे तक 77 सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी हुईं थीं, वहीं 236 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बाधित हैं। इसके अलावा 19 पेयजल योजनाएं भी गाद व भारी मात्रा में पानी आने के चलते प्रभावित हुई हैं। मंडी जिला में सबसे अधिक 67 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। वहीं चम्बा में 7, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति और शिमला जिला में 1-1 सड़क बंद है। देर रात लाहौल-स्पीति में मनाली-लेह हाईवे पर जिंगजिंगबार में फ्लैश फ्लड आया है। इस दौरान ट्रक और बाइक मलबे की चपेट में आ गए थे, जिन्हें सीमा सड़क संगठन 70 आरसीसी के जवानों कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। कमांडिंग ऑफिसर मेजर रवि शंकर ने बताया कि रात करीब एक बजे यहां पर फ्लैश फ्लड आया था। सीमा सड़क संगठन 70 आरसीसी ने जिगजिंगबार के पास हाईवे की सिंगल लेन खोल दी है। यहां पर बड़ी संख्या में सैलानी फंस गए थे, जिन्हें अब धीरे-धीरे निकाला जा रहा है। राज्य में 236 ट्रांसफार्मर से बिजली की आपूर्ति बाधित है। इनमें सबसे अधिक मंडी जिला में 132, चम्बा में 44, किन्नौर में 17 और कुल्लू जिला में 43 ट्रांसफार्मर ठप्प पड़े हैं। इसके अलावा चम्बा में 16 और शिमला जिला में 3 पेयजल परियोजनाएं प्रभावित हुईं हैं।

6 व 7 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 व 7 जुलाई को भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गर्जन और बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इसके बाद मौसम के सामान्य रहने के आसार हैं। इस दौरान बारिश का दौर थोड़ा कम हो सकता है लेकिन अधिकतर स्थानों में बादल छाए रहेंगे। वीरवार रात को पालमपुर में 128.0, कटौला 110.2, बैजनाथ 95.0, जोगिंद्रनगर 64.0, मंडी 40.4, कोठी 36.0, कुफरी 33.2, शिलारू 32.5, कोटखाई 32.3, धर्मशाला 26.2, मनाली 22.0 व खदराला में 21.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

सुंदरनगर में 100 मिलीमीटर बारिश रिकाॅर्ड

मंडी जिला में दो दिनों में काफी ज्यादा बारिश रिकाॅर्ड की गई। इस अवधि में प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश सुन्दरनगर में 100 मिलीमीटर रिकाॅर्ड की गई है। मंडी जिला में 2 दिनों की बारिश में लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत विभाग को 10.81 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। एडीसी मंडी रोहित राठौर ने बताया कि इस अवधि के दौरान जलशक्ति और विद्युत विभाग को भी नुक्सान हुआ है। विद्युत विभाग ठप्प हुए ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वीरवार को मंडी-पंडोह सड़क पर 4 मील स्थान पर ढंगे के टूट जाने पर थोड़ी देर के लिए वाहनों की आवाजाही बाधित हुई थी। जिसे पुनः सुचारू कर दिया गया है। एनएचएआई अथॉरिटी की टीम वहां पर तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि उनके आग्रह पर एनएचएआई की विशेषज्ञ टीम कैंची मोड़ पर कार्य कर रही है। टीम द्वारा इस स्थान पर लगातार नजर रखी जा रही है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए पिछले कल से वहां पर कंक्रीटिंग का कार्य किया जा रहा है।

