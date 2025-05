Kangra: तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने जारी किए पैट और लीट के एडमिट कार्ड, जानिए किस दिन होंगी परीक्षाएं

Edited By Vijay, Updated: 16 May, 2025 07:26 PM

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से 18 मई को बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा (पैट) तथा 25 मई को लेटरल एंट्री टैस्ट (लीट) का आयोजन किया जा रहा है।

धर्मशाला (प्रियंका): हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से 18 मई को बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा (पैट) तथा 25 मई को लेटरल एंट्री टैस्ट (लीट) का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रवेश परीक्षा के लिए जिन अभ्यर्थियों ने बोर्ड की वैबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण करवाया है, वे अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की वैबसाइट से डाऊनलोड कर सकते हैं।

तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव अशोक पाठक ने बताया कि अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत फोन नंबर और ई-मेल आईडी पर उनके एडमिट कार्ड भेज दिए हैं। किसी कारणवश अगर कोई अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड वैबसाइट से डाऊनलोड नहीं कर पाया है तो वह बोर्ड को ई-मेल के माध्यम से सूचित करे, ताकि उसका एडमिट कार्ड संबंधित स्टेशन सैंटर को मेल किया जा सके। इसके अलावा अभ्यर्थी बोर्ड की वैबसाइट से भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर एडमिट कार्ड को डाऊनलोड कर सकते हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here