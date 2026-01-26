Himachal: डॉ. शांडिल ने माँ शूलिनी मंदिर में की पूजा-अर्चना

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Jan, 2026 05:34 PM
सोलन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने सोलन की अधिष्ठात्री माँ शूलिनी के मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों के कल्याण, आरोग्य और सुख-समृद्धि की कामना की।
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के सुपुत्र कर्नल संजय शांडिल, उनकी पुत्रवधु गीतांजलि शांडिल, तहसीलदार सोलन राजीव रांटा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।