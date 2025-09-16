Main Menu

Himachal: सोलन के शमलेच में हुआ हादसा, सेब से भरी एक पिकअप गाड़ी पलटी

himachal a pickup truck loaded with apples overturned

सोलन के शमलेच में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। शिमला के कुपवी से चंडीगढ़ जा रही सेब से भरी एक पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में पिकअप में भरे सभी सेब सड़क पर बिखर गए। हालांकि, इस घटना में सबसे राहत की बात यह...

हिमाचल डेस्क। सोलन के शमलेच में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। शिमला के कुपवी से चंडीगढ़ जा रही सेब से भरी एक पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में पिकअप में भरे सभी सेब सड़क पर बिखर गए। हालांकि, इस घटना में सबसे राहत की बात यह रही कि गाड़ी का चालक पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई चोट नहीं आई है।

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हादसा चालक को नींद की झपकी आने की वजह से हुआ। गाड़ी पलटने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और मदद के लिए आगे आए। उन्होंने चालक को बाहर निकाला।

लोगों की मदद से गाड़ी को सीधा करने का प्रयास किया गया, लेकिन गाड़ी को हुए नुकसान और सेब के बिखर जाने की वजह से काफी समय लगा। यह सड़क हादसा एक बड़ा नुकसान बन सकता था, लेकिन चालक के सुरक्षित होने से सभी ने राहत की सांस ली। 

