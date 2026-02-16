HRTC बस में हाई-वोल्टेज ड्रामा! कंडक्टर ने टिकट मांगा तो युवती ने जड़ दिया तमाचा

Edited By Jyoti M, Updated: 16 Feb, 2026 05:18 PM

हमीरपुर डिपो की एक बस में कुछ ऐसा वाकया पेश आया, जहाँ टिकट के पैसे माँगने पर बात इतनी बिगड़ गई कि सफर कर रही एक युवती ने परिचालक (कंडक्टर) पर हाथ उठा दिया।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना उस वक्त हुई जब HRTC की बस घंघोट से हमीरपुर की ओर जा रही थी। बस में सवार एक युवती अपने इयरफोन लगाकर संगीत या किसी अन्य दुनिया में मग्न थी। कंडक्टर रूट के अनुसार यात्रियों को टिकट दे रहा था। जब वह युवती के पास पहुँचा, तो उसने कई बार टिकट लेने के लिए आवाज लगाई।

इयरफोन लगे होने के कारण युवती को कंडक्टर की आवाज सुनाई नहीं दी।

बार-बार बोलने के बावजूद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो परिचालक ने उसे सचेत करने के उद्देश्य से उसके कंधे को छुआ। खुद को अचानक छुए जाने पर युवती इस कदर आगबबूला हो गई कि उसने आपा खो दिया और बस के भीतर ही परिचालक को थप्पड़ जड़ दिया।

बीच राह में थमी बस की रफ्तार

इस अप्रत्याशित घटना के बाद बस का माहौल तनावपूर्ण हो गया और चालक ने बस को रास्ते में ही रोक दिया। कंडक्टर ने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को इस बदसलूकी की जानकारी दी।

सूचना मिलते ही निगम प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुँचे और बस में मौजूद अन्य सवारियों से पूछताछ कर घटना के घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। विवाद को बढ़ता देख युवती के माता-पिता को भी घटना स्थल पर बुलाया गया।

अभिभावकों के सुपुर्द हुई युवती

काफी देर तक चले इस ड्रामे के बाद, युवती के परिजनों ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को संभाला। फिलहाल, युवती अपने परिजनों के साथ घर चली गई है। राहत की बात यह रही कि मामले ने अभी तक पुलिसिया कार्रवाई का रूप नहीं लिया है, लेकिन विभाग अपनी आंतरिक जांच कर रहा है।

"हमें इस अप्रिय घटना की रिपोर्ट मिली है। मौके पर जाकर साक्ष्य और गवाहों के बयान लिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जानकारी जुटाई जा रही है।"

— राहुल कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, HRTC