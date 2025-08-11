नादौन-अंब मार्ग पर हादसा: अनियंत्रित होकर पलटा ट्राला, राहगीर महिला की चपेट में आने से मौत

नादौन-अंब राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलोहा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सोमवार सुबह एक अनियंत्रित ट्राला पलट गया, जिसकी चपेट में आने से सड़क किनारे जा रही एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

हिमाचल डेस्क। नादौन-अंब राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलोहा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सोमवार सुबह एक अनियंत्रित ट्राला पलट गया, जिसकी चपेट में आने से सड़क किनारे जा रही एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार, ट्राला ऊना से हमीरपुर की तरफ जा रहा था। कलोहा के पास अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण ट्राला सड़क पर पलट गया। उसी समय सड़क के किनारे से गुजर रही एक महिला इसकी चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।