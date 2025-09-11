Sirmaur: पांवटा साहिब में पुलिस के हत्थे चढ़ा नशा तस्कर, 11.82 ग्राम चिट्टा बरामद

सिरमाैर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब में पुलिस ने 11.82 ग्राम चिट्टे सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार नशा तस्करों के लिए गठित विशेष टीमों में से एक टीम....

पांवटा साहिब: सिरमाैर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब में पुलिस ने 11.82 ग्राम चिट्टे सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार नशा तस्करों के लिए गठित विशेष टीमों में से एक टीम बांगरण रोड चुंगी नम्बर-6 नजदीक रॉक स्टार हाॅल पांवटा साहिब में मौजूद थी। इसी बीच पुलिस ने बलविंद्र सिंह उर्फ बल्ली पुत्र गुरचरण सिंह निवासी गांव अकालगढ़, डाकघर शिवपुर व तहसील पांवटा साहिब के कब्जे से चिट्टा बरामद किया।

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बलविंद्र नशा बेचने का काराेबार करता है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पुलिस थाना पांवटा साहिब में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी ये चिट्टा कहां से लाया था और किसे बेचने जा रहा था, इसका खुलासा पूछताछ के बाद ही हाेगा। फिलहाल पुलिस मामले में आगामी जांच में जुटी है।