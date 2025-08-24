बालीचौकी में भारी बारिश ने मचाई तबाही: नाले का पानी और मलबा लोगों के घरों में घुसा

मंडी जिले के बालीचौकी में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। माणी स्थित शील नाले में बादल फटने जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण नाले का पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया। भारी बारिश के कारण नलौण में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी पुलिया से नाले का...

बालीचौकी (फरेंद्र) : मंडी जिले के बालीचौकी में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। माणी स्थित शील नाले में बादल फटने जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण नाले का पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया। भारी बारिश के कारण नलौण में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी पुलिया से नाले का पानी और मलबा ऊपर से बहने लगा, जिससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस घटना ने यात्रियों और स्थानीय निवासियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।

शालरी में वन विभाग की नर्सरी भी पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से बह गई है। इससे वन विभाग को भारी नुकसान हुआ है। सुबह तड़के से जारी लगातार बारिश ने क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बना दी है। माणी नाले का पानी अभी भी पुलिया के ऊपर से बह रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बालीचौकी पहुँचे और हालत का जायजा लिया।