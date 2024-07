अगले दो दिनों में हिमाचल के 9 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी, 10 तक रहेगा यैलो अलर्ट

Edited By Vijay, Updated: 04 Jul, 2024 09:26 PM

प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से कई जगहों पर भारी वर्षा होने से कुछ इलाकों में तबाही भी आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में मॉनसून सक्रिय रहा...

शिमला (संतोष): प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से कई जगहों पर भारी वर्षा होने से कुछ इलाकों में तबाही भी आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में मॉनसून सक्रिय रहा और राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा हुई है और आगामी 48 घंटों में 9 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, मंडी जिलों में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। शुक्रवार को ऑरैंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 10 जुलाई तक यैलो अलर्ट रहेगा।

गुरूवार को शिमला में 6.6, सुंदरनगर में 8, कल्पा में 0.2, धर्मशाला में 17, मंडी में 13, कुफरी में 25.5, नारकंडा में 0.5, सेओबाग में 1, मशोबरा में 0.5, नेरी में 0.5, सैंज में 1 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में सुंदरनगर व पालमपुर में 11-11, शिमला, सोलन व मशोबरा में 8-8, जोगिंद्रनगर, बैजनाथ में 7-7, मंडी, भराड़ी, सुन्नी भज्जी, नारकंडा, शिलारू में 5-5, कांगड़ा में 4, सैंज, कसौली, धर्मशाला में 3-3, धर्मपुर, पंडोह, जुब्बड़हट्टी, बिलासपुर, बिलासपुर सदर, सराहन, रामपुर बुशहर, सरकाघाट, करसोग, सुजानपुर टिहरा में 2-2, नगरोटा सूरियां, खदराला, चुवाड़ी, पच्छाद, कोटखाई में 1-1 सैंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ऊना में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री, राजधानी शिमला में 22.4 डिग्री तापमान रिकार्ड किया गया है।

इस बार मॉनसून के सामान्य रहने के आसार: ओंकार

अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि जून माह के आखिरी सप्ताह से मॉनसून सक्रिय हुआ है और भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस बार मॉनसून के सामान्य रहने के आसार है। उन्होंने कहा कि सुबह बंद हुई सड़कों में से कईयों को खोल दिया गया है, जबकि अधिकांश सड़कों को शुक्रवार तक खोल दिया जाएगा। बिजली ट्रांसफार्मर व पेयजल योजनाओं को भी सुचारू बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जगह लेबर व मशीनरी लगी हुई है और साथ-साथ में सडक़ों, बिजली ट्रांसफार्मरों को दुरूस्त बनाया जा रहा है और सभी विभागाध्यक्षों और विभागों सहित जिलाधीशों को पहले से ही निर्देश जारी किए जा चुके है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here