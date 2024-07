आफत की बारिश: गग्गल में घरों व दुकानों में घुसा पानी, इच्छी में शैड गिरने से वाहन को पहुंचा नुक्सान

Edited By Vijay, Updated: 06 Jul, 2024 04:03 PM

शुक्रवार रात को हुई भारी बारिश ने गग्गल और आसपास के इलाके में जमकर कहर बरपाया। बारिश के चलते लगभग 80 फीसदी घरों, दुकानों में पानी घुस गया।

गग्गल (अनजान): शुक्रवार रात को हुई भारी बारिश ने गग्गल और आसपास के इलाके में जमकर कहर बरपाया। बारिश के चलते लगभग 80 फीसदी घरों, दुकानों में पानी घुस गया। गग्गल के अनुज के शोरूम और गोदाम में पानी घुसने से करीब 35 लाख रुपए नुक्सान हुआ है। वहीं व्यापार मंडल गग्गल के प्रधान देवेंद्र कोहली के इलैक्ट्रॉनिक शोरूम, घर तथा गोदाम में पानी घुसने से करीब 25 लाख रुपए का नुक्सान हुआ है। गग्गल की ही अनेक दुकानों में हुआ नुक्सान भी लाखों में आंका जा रहा है।



उधर, बीती रात गांव इच्छी में टाटा मोटर एजैंसी का वर्कशॉप शैड गिर गया, जबकि डगवार के बीपीएल परिवार के सुरजीत सिंह के घर में पानी घुस गया, जिससे भी नुक्सान हुआ है। टाटा मोटर एजैंसी का शैड गिरने से शैड में खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके चलते लाखों रुपए का नुक्सान आंका जा रहा है।



गग्गल में पिछले 40 वर्षों से पानी की निकासी न होने के कारण हर गांववासी यह कहते भी पाए गए कि इससे अच्छा है कि इलाका हवाई अड्डा विस्तार में ही आ जाए तथा पुर्नवास के बाद हमें सुरक्षित जीवन मिल सके। लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि गग्गल-धर्मशाला मार्ग पर गग्गल का जो भाग लोक निर्माण विभाग में आता है, वहां पानी की निकासी के लिए समय-समय पर कार्य करवाया जाता है जबकि गग्गल बाजार का मुख्य भाग एनएचएआई के अधीन आता है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here