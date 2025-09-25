Bilaspur: कार में परिचालक सीट के नीचे मिली नशे की खेप, मंडी के 2 युवक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 25 Sep, 2025 06:33 PM
बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर जिला के तहत पुलिस थाना बरमाणा की टीम ने एक कार से 837.22 ग्राम चरस बरामद की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गत रात बड़ोट जट्टां में नाका लगाया था। इस दौरान बरमाणा की तरफ से एक कार (एचपी 01के-7885) आई। पुलिस ने संबंधित कार को निरीक्षण के लिए रोका। कार में 2 युवक सवार थे।
कार की तलाशी के दौरान पुलिस को परिचालक सीट के नीचे एक कैरी बैग मिला, जब पुलिस ने उस कैरी बैग की तलाशी ली तो उसमें से चरस बरामद हुई। इलैक्ट्रॉनिक तराजू पर वजन करने पर यह 837.22 ग्राम पाई गई। आरोपियों की पहचान भरत कुमार (25) पुत्र कमल देव निवासी टपनाली डाकघर गाड़ागुशैणी तहसील बाली चौकी जिला मंडी व लेख राज (19) पुत्र मेघ सिंह निवासी वाखली डाकघर सरोआ तहसील चच्योट जिला मंडी के रूप में हुई है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना बरमाणा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से यह जानने का प्रयास कर रही है कि वे इसे कहां से लाए थे तथा कहां बेचने के लिए जा रहे थे। डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना बरमाणा पुलिस द्वारा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है।