अब लोग सर्दियों में भी चख सकेंगे इस फल का स्वाद, हमीरपुर में मिली नई प्रजाति

हमीरपुर (राजीव): हमीरपुर जिले में आम की फसल की पैदावार सबसे अधिक होती है। आम की फसल जून-जुलाई में ही होती है। उस समय यू.पी. और अन्य राज्यों का आम मार्कीट में आ जाने से देसी आम की फसल के बागवानों को उचित दाम मंडी में नहीं मिलते हैं और बागवानों को आम की फसल से कोई मुनाफा नहीं होता है। लेकिन अब हमीरपुर में आम की प्रजाति की नई पौध तैयार हुई है, जिसमें जुलाई में बूर निकल रहा है और इसमें नवम्बर माह में फल लगेगा। यानी सर्दियों में भी अब लोग आम के स्वाद का मजा ले सकते हैं और सर्दियों में आम की फसल तैयार होने के चलते बागवानों को इसकी कमाई भी ज्यादा होने की उम्मीद है। सर्दियों में तैयार होने वाले आम को दूसरे राज्यों में भेजकर बागवान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमीरपुर के मसियाना गांव के संजीव कुमार के घर के आंगन में 2 आम के पौधे लगे हुए हैं, जिनमें से एक में फल लगे हैं जोकि पक रहे हैं, जबकि दूसरे आम के पौधे में अभी बूर निकल रहा है, जिसके चलते हर कोई हैरान है।

वहीं बागवानी विभाग की हमीरपुर ब्लॉक की एचओडी ऊषा का कहना है कि हमीरपुर में आजकल ही आम की फसल होती है, लेकिन संजीव कुमार के घर में लगे आम के पेड़ में जुलाई में बूर निकल रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें नवम्बर में फल लगेंगे। उन्होंने बताया कि यह अच्छी बात है अगर यह नई प्रजाति यहां अन्य जगह और भी कामयाब होती है तो बागवानी में हमीरपुर को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि विभाग इस पर अध्ययन करेगा और जब इसमें फल लगेगा तो उस समय पता लगाया जाएगा कि यह आम कौन सी प्रजाति का है।

