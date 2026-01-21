Hamirpur: उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने 7 पंचायतों में लिया विकास कार्यों का जायजा

उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने मंगलवार को विकास खंड हमीरपुर की 7 ग्राम पंचायतों जंगल रोपा, ललीण, सेर बलौणी, चंगर, ब्राहलड़ी, नालटी और धलोट का दौरा करके विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया।

हमीरपुर। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने मंगलवार को विकास खंड हमीरपुर की 7 ग्राम पंचायतों जंगल रोपा, ललीण, सेर बलौणी, चंगर, ब्राहलड़ी, नालटी और धलोट का दौरा करके विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने नालटी में एचपीशिवा परियोजना और मनरेगा कनवर्जेंस से विकसित बागीचे, जंगलरोपा में पार्क, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन के अन्य कार्यों, ललीण पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र झगड़ियाणी, धलोट पंचायत गांव गुलेला में पार्क, सेर बलौणी और चंगर के पंचायत घर एवं कॉमन सर्विस सेंटर और कई अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों ने इनके बजट इत्यादि की विस्तृत जानकारी ली।

उन्होंने ब्राहलड़ी स्कूल का दौरा भी किया तथा नन्हें विद्यार्थियों से बातचीत की। उपायुक्त ने मनरेगा, 15वें वित्त आयोग की धनराशि और अन्य योजनाओं के माध्यम से करवाए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान संबंधित पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, अन्य स्थानीय लोगों, विशेषकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने उपायुक्त का स्वागत किया तथा उनसे खुलकर बातचीत की। इस अवसर पर हमीरपुर की बीडीओ तान्या कश्यप और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।