Hamirpur: मेडिकल काॅलेज की क्रस्ना लैब में आई ये बड़ी समस्या, मरीजों के साथ कर्मचारी भी हुए परेशान

डाॅ. राधा कृष्णन मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में संचालित क्रस्ना लैब में सर्वर के बार-बार डाऊन होने से मरीजों और कर्मचारियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा।

हमीरपुर (अजय): डाॅ. राधा कृष्णन मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में संचालित क्रस्ना लैब में सर्वर के बार-बार डाऊन होने से मरीजों और कर्मचारियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे के उपरांत बार-बार क्रस्ना लैब का सर्वर डाऊन होने की समस्या पेश आती रही। इससे मरीजों को टैस्ट के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ा। सर्वर डाऊन की समस्या से रजिस्ट्रेशन काऊंटर पर तैनात कर्मचारी भी अछूते नहीं रहे।

बता दें कि मेडिकल काॅलेज में संचालित की गई क्रस्ना लैब में सबसे पहले टैस्ट करवाने पहुंचे मरीजों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है। इसके उपरांत ही उनके टैस्ट सैंपल कलैक्ट किए जाते हैं, ताकि सैंपल के मिसप्लेस होने की संभावना न रहे। रजिस्ट्रेशन के उपरांत बार कोड जनरेट करने के उपरांत ही सैंपल लिए जाते हैं, परन्तु शुक्रवार को सर्वर डाऊन होने के चलते मरीजों की रजिस्ट्रेशन में काफी समय लग रहा था, जिससे लैब के बाहर लोगों की लम्बी कतारें लग गईं। मरीजों को घंटों तक सैंपल देने के लिए कतारों में खडे़ रहने को मजबूर होना पड़ा। इस समस्या से विशेषकर महिलाएं और बुजुर्ग काफी परेशान दिखे।

इसके बारे में क्रस्ना लैब के इंचार्ज धीरज ने बताया कि शुक्रवार को सर्वर डाऊन होने की समस्या पेश आई। इस वजह से लोगों और कर्मचारियों को परेशान होना पड़ा। उन्होंने बताया कि लैब में मरीजों के रजिस्ट्रेशन के उपरांत ही सैंपल कलैक्ट किए जाते हैं ताकि सैंपल के मिसप्लेस होने की संभावना न रहे। रजिस्ट्रेशन काऊंटर पर तैनात कर्मचारी लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

