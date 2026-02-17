पेंशनर्स ध्यान दें: पेंशन जारी रखने के लिए पूरा करें यह जरूरी काम, वरना कटेगा नाम

Main Menu

हिमाचल डेस्क। सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की गई है। यदि आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपके पास 28 फरवरी, 2026 तक का अंतिम समय है। इस समय सीमा के बाद, सत्यापन न कराने वाले लाभार्थियों को अपात्र मानते हुए उनकी पेंशन स्थायी रूप से रोक दी जाएगी।

सत्यापन की प्रक्रिया और स्थान

पेंशनभोगी अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित स्थानों पर संपर्क कर सकते हैं। 

नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र

संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय

सत्यापन के लिए अपने साथ आवश्यक दस्तावेज और आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर है और इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

आधार कार्ड संबंधी समस्याओं का समाधान

यदि किसी असहाय पेंशनभोगी का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है, या उसमें किसी सुधार/अपडेट की आवश्यकता है, तो वे सीधे तहसील कल्याण अधिकारी से मिल सकते हैं। प्रशासन ऐसे विशेष मामलों में आधार अपडेट कराने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन न रुके।

सहायता और संपर्क

ई-केवाईसी, आवश्यक दस्तावेजों या किसी भी तकनीकी बाधा के समाधान के लिए लाभार्थी इन अधिकारियों/कर्मचारियों से मदद ले सकते हैं।

जिला या तहसील कल्याण अधिकारी।

बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) या पर्यवेक्षक।

28 फरवरी के बाद किसी भी लंबित मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। अपनी पेंशन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए समय रहते औपचारिकताएं पूरी करें।

