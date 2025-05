Kangra: बिजली की तारें टूटकर खेतों में गिरीं, गेहूं की फसल के साथ बगीचा भी जलकर राख

Edited By Vijay, Updated: 14 May, 2025 07:08 PM

नूरपुर (रघुनाथ): नूरपुर विधानसभा की पंचायत चिनवा में बिजली की तारें टूटकर खेतों में गिरने से आग लग गई, जिसके चलते गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित दविंदर सिंह निवासी वार्ड नंबर-4 चिनवां निवासी ने बताया कि बुधवार को उनके खेतों से होकर गुजरने वाली बिजली की तारें अचानक टूटकर नीचे गिर गईं। जैसे ही बिजली की तारें नीचे गिरीं तो उनमें से निकली चिंगारियों से तीन-चार कनाल भूमि पर खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दविंदर ने कहा कि 6 कनाल भूमि पर लगाए गए फलदार पौधे भी इस भयंकर आग की भेंट चढ़ गए।



वहीं स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग करते हुए दविंदर ने कहा कि उनकी फसल के साथ-साथ मेहनत से तैयार किया हुआ बगीचा भी आग में जल चुका है। इस विषय पर नूरपुर एसडीएम गुरसिमर सिंह ने कहा कि कृषि व राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। नुक्सान का आकलन करने के बाद पीड़ित परिवार को राहत प्रदान दी जाएगी।



