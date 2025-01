Chamba: भरमौर में 1 तो भरमाणी में 2 फुट ताजा हिमपात, किसानों-बागवानों को जगी अच्छी फसल की उम्मीद

चम्बा जिला में बुधवार रात को शुरू हुई बारिश व हिमपात का क्रम वीरवार को भी जारी रहा। इससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। हिमपात के कारण कड़ाके की शीतलहर से लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पाए।

भरमौर (उत्तम): चम्बा जिला में बुधवार रात को शुरू हुई बारिश व हिमपात का क्रम वीरवार को भी जारी रहा। इससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। हिमपात के कारण कड़ाके की शीतलहर से लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पाए। हालांकि सभी निजी व सरकारी बसें बर्फ गिरने से पहले सुरक्षित स्थान खड़ामुख आकर खड़ी कर दी गई थीं, जहां से सुबह वे अपने निर्धारित समय पर चम्बा के लिए निकलीं। बर्फबारी के चलजे खड़ामुख से भरमौर तक हाईवे फिसलन के कारण मार्ग बंद है, जिसे खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनरी जुट गई है। इसके अलावा संपर्क मार्गों से भी बर्फ हटाई जा रही है।



वहीं उपमंडल मुख्यालय भरमौर में करीब 1 फुट ताजा हिमपात हुआ है। इसके अलावा भरमाणी में लगभग 2 फुट बर्फबारी दर्ज की गई है। बता दें कि भरमौर में 3 वर्षों के बाद लगातार दूसरी बार एक फुट से अधिक हिमपात हुआ है, जिसके चलते किसानों-बागवानों को अच्छी फसल की उम्मीद जगी है। उन्होंने बताया कि इससे पहले हुई बर्फबारी के बाद अपनी फसलें बीजी हैं, सेब के पौधों के तौलिए बनाए हैं और पौधों की प्रूनिंग की है। वहीं इस बर्फबारी से पेयजल स्रोत भी रिचार्ज होंगे।

