पूर्व सांसद महेश्वर सिंह बोले-कुल्लू में बादल फटने की घटनाएं कहीं गौ माता का तिरस्कार तो नहीं?

03 Aug, 2024

कुल्लू (गौरीशंकर): जिला कुल्लू में 4 दिनों में अलग-अलग जगह पर बादल फटने से हुई तबाही को लेकर भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार एवं पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कहा कि कहीं ये घटनाएं देव प्रकोप तो नहीं क्योंकि जिस तरह से गौ माता को लोगों ने सड़कों और गलियों में छोड़ दिया है मानव के इस कृत्य को घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है।

देवी-देवता भी इस बात का संकेत और चेतावनी दे चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अब तो गौ तस्करी और गौ हत्या जैसे संगीन अपराध भी कुल्लू घाटी में होने लगे हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाना हिन्दू समाज के लिए जरूरी हो गया है। पिछले दिनों मणिकर्ण घाटी के तोष और बरशैणी से शुरू होकर आनी निरमंड के श्रीखंड महादेव तक बादल फटने की घटनाओं का सिलसिला चला और तबाही मची, निश्चित रूप से इसे देव प्रकोप से जोड़कर देखा जाने लगा है।

महेश्वर सिंह ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही जिला कारदार संघ के साथ मंत्रणा की जाएगी और जिलेभर में इस तरह की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा कि कम से कम जिन लोगों ने अपने घर से गऊएं छोड़ रखी हैं वही उन्हें अपने घर वापस लेकर जाएं अन्यथा आने वाले समय के लिए यह शुभ संकेत नहीं है।

इस मौके पर महेश्वर सिंह ने पशुपालन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खडे़ करते हुए कहा कि गलियों और सड़कों पर कानों में टैग लगा गौवंश घूम रहा है लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है जबकि इसके लिए कानून बना हुआ है लेकिन यहां अमल में नहीं लाया जा रहा है।

