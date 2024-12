Una: गगरेट में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी से भरी 11 गाड़ियां जब्त

गगरेट विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग ने लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लकड़ी से भरी 11 गाड़ियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई गगरेट-अम्बोटा रोड पर अमल में लाई गई।

गगरेट (हनीश): गगरेट विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग ने लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लकड़ी से भरी 11 गाड़ियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई गगरेट-अम्बोटा रोड पर अमल में लाई गई। जानकारी के अनुसार वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल से काटी गई लकड़ी काे अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए गगरेट फोरैस्ट टीम ने रणनीति बनाकर नाकाबंदी की और 11 गाड़ियों को पकड़ा जो अवैध रूप से लकड़ी से भरी हुई थीं। वन विभाग की टीम ने इन गाड़ियों को तुरंत जब्त कर वन थाना टटेहड़ा पहुंचाया, जहां उनकी गहन जांच की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन गाड़ियों में लदी लकड़ी जंगलों से अवैध रूप से काटी गई थी। अब तस्करों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।

बता दें कि यह कार्रवाई उस सतर्कता अभियान का हिस्सा है, जिसे सीआईडी और वन विभाग ने मिलकर शुरू किया था। कुछ समय पहले इसी मार्ग पर सीआईडी की टीम ने लकड़ी तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया था। इसके बाद वन विभाग और अन्य संबंधित विभाग हरकत में आए और तस्करी रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाया। इस कार्रवाई ने न केवल गगरेट क्षेत्र में सक्रिय तस्करी नैटवर्क को झटका दिया है बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

डीएफओ ऊना सुशील राणा ने इस कार्रवाई को तस्करों के लिए एक कड़ा संदेश बताया। उन्होंने कहा कि वन विभाग जंगलों का अवैध दोहन किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे विभाग के साथ मिलकर जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा जंगल हमारी प्राकृतिक संपत्ति हैं और इनकी सुरक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर आप किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखें तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें।

