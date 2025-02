Bilaspur: हरलोग के सलौण मौंडल में मकान और गऊशाला में लगी आग, लाखों रुपए का नुक्सान

पुलिस थाना घुमारवीं के तहत हरलोग के गांव सलौण मौंडल में एक मकान व गऊशाला में अचानक आग लग गई। इस घटना में करीब 2 लाख रुपए के नुक्सान का अनुमान है।

घुमारवीं (जम्वाल): पुलिस थाना घुमारवीं के तहत हरलोग के गांव सलौण मौंडल में एक मकान व गऊशाला में अचानक आग लग गई। इस घटना में करीब 2 लाख रुपए के नुक्सान का अनुमान है। जानकारी के अनुसार यह घटना मंगलवार देर शाम को पेश आई। सोहन लाल के मकान व गऊशाला में अचानक आग भड़क उठी। आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे देख ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। वहीं फायर ब्रिगेड व थाना घुमारवीं को भी सूचित किया गया।

सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मी वाहन सहित मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों व फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने जब तक आग पर काबू पाया, तब तक मकान की ऊपरी मंजिल तथा गऊशाला में रखा लाखों रुपए का सामान नष्ट हो चुका था। आग से 10 क्विंटल तूड़ी, 100 गट्ठे घास, आटा चक्की, टोका मशीन, 2 सीलिंग फैन, 2 बैड, दरवाजे के पल्ले तथा इमारती लकड़ी सहित अन्य सामान जल गया है।

