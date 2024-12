Chamba: घास के शैड में भड़की आग, देवदार के 25 स्लीपर भी जले...लाखों का नुक्सान

चम्बा जिला के सलूणी उपमंडल की ग्राम पंचायत लनोट के गांव अल्ला में घास से भरे शैड में आग लग गई। इससे शैड के अंदर रखी घास के साथ देवदार के लगभग 25 स्लीपर भी जल गए हैं।

भड़ेला (चुनीलाल): चम्बा जिला के सलूणी उपमंडल की ग्राम पंचायत लनोट के गांव अल्ला में घास से भरे शैड में आग लग गई। इससे शैड के अंदर रखी घास के साथ देवदार के लगभग 25 स्लीपर भी जल गए हैं। इससे करीब एक लाख रुपए का नुक्सान हुआ है। सर्दियों में मवेशियों के लिए एकत्रित किया गया चारा जलने से प्रभावित परिवार के समक्ष चिंता खड़ी हो गई है। बुधवार शाम करीब 6 बजे घुंघरी देवी पत्नी जयसिंह के घास के शैड में अचानक आग लग गई।

जब धुआं उठता देख ग्रामीम मौके पर पहुंचे तो घास ने पूरी तरह से आग पकड़ ली थी। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन जब तक वे आग बुझाने में कामयाब होते तब तक घास व देवदार के स्लीपर जल गए, साथ ही शैड की छत की लकड़ी भी चपेट में आ गई।

वीरवार को पंचायत प्रधान नैणों देवी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तो साथ ही उन्होंने प्रभावित को आग की वजह से हुए नुक्सान की रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को प्रेषित की। उन्होंने ने बताया कि अग्निकांड में प्रभावित परिवार को एक लाख रुपए से भी अधिक का नुक्सान हुआ है। प्रभावित परिवार बीपीएल से संबंध रखता है। प्रभावित को हुए नुक्सान की जानकारी प्रशासन को दे दी गई है और प्रभावित को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है।

