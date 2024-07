Himachal: शिमला के रिज मैदान पर एक-दूसरे से भिड़े युवक-युवतियां, लड़ाई का वीडियो वायरल

Edited By Vijay, Updated: 27 Jul, 2024 05:52 PM

शिमला (संतोष): शिमला के रिज मैदान पर युवक-युवतियों के बीच हुई लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस पर लोग कई प्रकार की तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रिज मैदान पर कुछ युवक-युवतियां आपस में झगड़ा करने लगे। इस दौरान एक युवक 2 युवतियों के बाल पकड़कर खींचता रहा और युवतियां भी खुद को युवक से बचाने की कोशिश करती रहीं। सभी एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते रहे।



लड़की ने लड़ाई की रील बनाकर सोशल मीडिया में डाली

इसी दौरान एक लड़की ने लड़ाई की रील बनाकर एक हरियाणवी गाने की धुन के साथ सोशल मीडिया में डाल दी, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हाे गया। बता दें कि जिस समय झगड़ा हो रहा था तो काफी संख्या में लोग वहां मौजूद थे जोकि खड़े होकर लड़ाई का लुत्फ उठा रहे थे और किसी ने बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की। जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो कुछ सिक्ख युवक आए और झगड़ रहे युवक-युवतियों को अलग किया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक ये लोग वहां से जा चुके थे।

पुलिस मौके पर मौजूद होती तो नहीं होती ऐसी घटना

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस मौके पर मौजूद होती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण ऐतिहासिक रिज मैदान है, जहां लोग हिमाचली परिधानों में फोटो खिंचवाते हैं, वहीं घोड़े की सवारी का आनंद लेते हैं। रिज पर पुराना क्राईस्ट चर्च और जाखू मंदिर स्थित हैं जहां हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा है। रिज मैदान पर अक्सर लड़ाई-झगड़े और झड़पों के कारण लोगों के बीच बुरा संदेश जाता है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि रिज और मालरोड पर हमेशा पुलिस तैनात होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सकें।

