भयानक हादसा: ट्रक के नीचे आई स्कूटी, महिला बैंक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल

कांगड़ा (कालड़ा): कांगड़ा पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले कछयारी गांव के पास एक सड़क हादसा पेश आया है। यहां एक ट्रक और स्कूटी के बीच हुई टक्कर में एक महिला बैंक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के समय महिला अपनी स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयानक था कि स्कूटी ट्रक के नीचे आ गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद महिला को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला। इसके तुरंत बाद घटना की सूचना स्थानीय पुलिस थाना में दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा भिजवाया।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घायल महिला की पहचान 39 वर्षीय मीनाक्षी के रूप में हुई है, जो बीरता क्षेत्र की निवासी है। डॉक्टरों के अनुसार दुर्घटना में महिला की टांगों में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल वह टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है, जहां उसके आवश्यक टैस्ट और इलाज चल रहा है।

कांगड़ा पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने धारा 281, 125 और 125(बी) के तहत मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है।