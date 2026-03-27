खाकी का खौफ दिखाकर लूट: 'नकली पुलिसवाले' ने व्यक्ति को ठगा

कुल्लू जिले के भुंतर में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां खाकी का डर दिखाकर एक जालसाज ने नेपाली मूल के एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया। पीड़ित की पहचान दिल्ली राम के रूप में हुई है, जो नेपाल के दैलेख जिले का रहने वाला है और हिमाचल में अपना इलाज...

हिमाचल डेस्क। कुल्लू जिले के भुंतर में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां खाकी का डर दिखाकर एक जालसाज ने नेपाली मूल के एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया। पीड़ित की पहचान दिल्ली राम के रूप में हुई है, जो नेपाल के दैलेख जिले का रहने वाला है और हिमाचल में अपना इलाज कराने के लिए आया था।

घटना का विवरण

पीड़ित दिल्ली राम के अनुसार, यह घटना गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे भुंतर के सैनिक चौक के पास हुई। वह सड़क किनारे खड़ा था, तभी काले रंग की स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति वहां पहुंचा। आरोपी ने हेलमेट पहन रखा था और साधारण कपड़े पहने हुए थे। उसने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए दिल्ली राम को धमकाया और कहा कि एक चोरी के मामले में पुलिस को उस पर शक है।

पूछताछ के बहाने आरोपी ने पीड़ित को अपनी स्कूटी पर बैठाया और कुल्लू की तरफ करीब 5 किलोमीटर दूर ले गया। वहां एक सुनसान जगह पर उसने दिल्ली राम की तलाशी ली और उसकी जेब में रखे 5,000 रुपये जबरन निकाल लिए।

झांसा देकर हुआ फरार

पैसे छीनने के बाद शातिर आरोपी ने चालाकी दिखाई और पीड़ित से कहा कि वह पास ही खड़े अपने 'साहब' से पूछकर आता है कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। दिल्ली राम करीब पौने घंटे तक सड़क किनारे उसका इंतजार करता रहा, लेकिन जब कोई नहीं आया तो उसे ठगी का अहसास हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से उसने भुंतर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

इलाज के लिए रखे थे पैसे

पीड़ित ने बताया कि वह अपने एक दोस्त के साथ इलाज के लिए कांगड़ा जाने वाला था। उसकी जेब में केवल यही 5,000 रुपये बचे थे, जो अब लुट चुके हैं। बेबस दिल्ली राम ने पुलिस से गुहार लगाई है कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाए ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके और उसे उसके पैसे वापस मिल सकें।

इस मामले पर पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।