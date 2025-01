Chamba: 10वीं पास युवाओं के नौकरी का मौका, बनीखेत में 30 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला

सुजुकी मोटर्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बट्ट आईटीआई बौंखरी मोड़ में 30 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ब

बनीखेत (ब्यूरो): सुजुकी मोटर्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बट्ट आईटीआई बौंखरी मोड़ में 30 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशंस के चेयरमैन परवेज अली बट्ट ने बताया कि कंपनी द्वारा रोजगार मेले के दौरान पुरुष अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैंपस इंटरव्यू में इलैक्ट्रीशियन, पीपीओ, फिटर, पेंटर जनरल, वैल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लास्टिक प्रोसैसिंग ऑप्रेटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, सीओई (ऑटोमोबाइल), एमएमवी, वायरमैन, टूल एंड डाई मेकर, इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, शीट मैटल वर्कर, टर्नर व मैकेनिस्ट व्यवसायों में वर्ष 2018 से 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। कैंपस इंटरव्यू में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 24 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता दसवीं में 40 प्रतिशत अंक व आईटीआई पास के लिए 50 प्रतिशत अंक निर्धारित की गई है।

चुवाड़ी में 27 युवाओं को मिला रोजगार

जिला रोजगार कार्यालय चम्बा द्वारा उपरोजगार कार्यालय चुवाड़ी में आयोजित कैंपस इंटरव्यू में 27 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने कहा कि जेनराइट एसआर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेट नोएडा द्वारा चंडीगढ़ के लिए 100 पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रतिनिधियों द्वारा युवाओं के साक्षात्कार लिए गए हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here