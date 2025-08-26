Himachal: मंडी-कुल्लू के 3-3 उपमंडलों और लाहौल-स्पीति में 27 अगस्त काे बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान

राज्य में लगातार जारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हाे गया। इसका असर शैक्षणिक गतिविधियाें पर भी पड़ा है।

मंडी/कुल्लू (रजनीश/शम्भू): राज्य में लगातार जारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हाे गया। इसका असर शैक्षणिक गतिविधियाें पर भी पड़ा है। भारी बारिश की संभावना के चलते जिला दंडाधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने 27 अगस्त को उपमंडल पधर, उपमंडल बालीचौकी और उपमंडल सदर की उपतहसील कटौला में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि, इन आदेशों में आईआईटी मंडी को बाहर रखा गया है।

वहीं डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू की अध्यक्ष तोरुल एस. रवीश ने 27 अगस्त को जिले के 3 उपमंडलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार, कुल्लू तथा मनाली में शैक्षणिक संस्थान (सरकारी एवं निजी विद्यालय), डीआईईटी, आंगनबाड़ी केंद्र, महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटैक्निक, इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी काॅलेज 27 अगस्त को बंद रहेंगे। उधर, लाहौल-स्पीति के डीसी किरण भडाना ने भी जिले में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए।