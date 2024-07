समाजसेवी डाॅ. महिन्द्र शर्मा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा को लंगर के लिए दिए 1 करोड़ 1 लाख रुपए

Edited By Vijay, Updated: 11 Jul, 2024 08:44 PM

ऊना (सुरेन्द्र): त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित श्री माता वैष्णो देवी के भवन गुफा मंदिर के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को आगामी 6 वर्षों तक प्रत्येक वीरवार को मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल के उद्योगपति और समाजसेवी डाॅ. महिन्द्र शर्मा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा को वीरवार को 1 करोड़ 1 लाख रुपए की धनराशि दान की। डाॅ. महिन्द्र शर्मा ने आज यह राशि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग को कटरा में पंजाब नैशनल बैंक ड्राफ्ट भेंट करके दी। इस अवसर पर उनका बेटा ध्रुव शर्मा और कंपनी के सीईओ अमित झा भी उनके साथ थे। महिन्द्र शर्मा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को 18 जुलाई, 2024 से शुरू होने वाले वीरवार से लेकर 3 अक्तूबर, 2030 तक पड़ने वाले प्रत्येक वीरवार को श्रद्धालुओं को तारकोटे में लंगर प्रदान करने के लिए 31,000 रुपए प्रति लंगर की धनराशि दान की। इस तरह इस अवधि में इस धनराशि से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को 325 लंगर आयोजित करने की धनराशि दान की गई है। 61 वर्षीय डाॅ. महिंद्र शर्मा ऊना जिले के बढेड़ा राजपूतां से संबंध रखते हैं। विज्ञान में स्नातक, एमबीए और डाक्टरेट की डिग्री ग्रहण कर चुके समाजसेवी डाॅ. महिन्द्र शर्मा को जनसेवा विरासत में मिली है।

