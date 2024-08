Kangra: पालमपुर की बेटी डॉ. श्वेता सूद ने रोशन किया प्रदेश का नाम, पुणे में मिला ये प्रतिष्ठित अवार्ड

Edited By Vijay, Updated: 04 Aug, 2024 02:45 PM

हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के अंतर्गत आते उपमंडल पालमपुर की डॉक्टर श्वेता सूद को उनके अतुलनीय योगदान के लिए "इंडिया इंटरनैशनल पोल्ट्री एक्सपो 2024" में "बैस्ट इन्फ्लुएन्सियल फीमेल वैटर्नरियन अवार्ड 2024" से सम्मानित किया गया।

पालमपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के अंतर्गत आते उपमंडल पालमपुर की डॉक्टर श्वेता सूद को उनके अतुलनीय योगदान के लिए "इंडिया इंटरनैशनल पोल्ट्री एक्सपो 2024" में "बैस्ट इन्फ्लुएन्सियल फीमेल वैटर्नरियन अवार्ड 2024" से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें पुणे में आयोजित एक्सपो के समापन समारोह के दौरान प्रदान किया गया। डॉक्टर श्वेता सूद को यह सम्मान पशु विज्ञान में उनके उत्कृष्ट शोध और अनुसंधान के लिए मिला, जिसमें उन्होंने पशुओं के बेहतर पोषण, पशु फीड की गुणवत्ता और पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण काम किया है।

डॉक्टर श्वेता सूद का जन्म पालमपुर में हुआ है और उन्होंने आरंभिक शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की है। डॉक्टर श्वेता सूद ने वर्ष 2007 में पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैटर्नरी और एनीमल साइंस कॉलेज से मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से सीनियर मैनेजमैंट प्रोग्राम की डिग्री हासिल की।

अपने करियर की शुरूआत राज्य सरकार में पशु चिकित्सक के रूप में करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट सैक्टर में कदम रखा और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित कंपनी जमीरा के एनीमल हैल्थ केयर विभाग में बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर श्वेता का परिवार अभी भी पालमपुर में रहता है जबकि वह अपने पति और बेटे के साथ पुणे में निवास करती हैं। डॉक्टर श्वेता को यह सम्मान मिलने से न केवल उनके परिवार और पालमपुर क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ा है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here