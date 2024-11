Kangra: नरवाणा में 16 नवम्बर से होगा धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का आगाज, 13 देशों के पायलटों ने करवाया पंजीकरण

पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पैराग्लाइडिंग के लिए उभर कर आई नरवाणा पैराग्लाइडिंग साइट में 16 से 20 नवम्बर तक आयोजित किए जाने वाले धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप को लेकर नरवाणा पैराग्लाइडिंग संघ के सदस्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

धर्मशाला (विवेक): पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पैराग्लाइडिंग के लिए उभर कर आई नरवाणा पैराग्लाइडिंग साइट में 16 से 20 नवम्बर तक आयोजित किए जाने वाले धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप को लेकर नरवाणा पैराग्लाइडिंग संघ के सदस्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संघ के सदस्य मुनीष कपूर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश फैडरेशन ऑफ एडवैंचर स्पोर्ट्स, नरवाणा पैराग्लाइडिंग संघ की ओर से आयोजित किए जा रहे इस आयोजन को लेकर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है।

रविवार तक 13 देशों के 87 पायलटों ने अपना पंजीकरण करवा दिया है जबकि प्रतियोगिता के लिए 120 स्लॉट रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में पंजीकरण करवाने वालों में भारत सहित चीन, अमरीका, फ्रांस और आयरलैंड सहित अन्य देशों के पायलट शामिल हैं जबकि ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है।

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में भी नरवाणा पैराग्लाइडिंग साइट पर धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का सफल आयोजन किया गया था। इस दौरान विजेता पायलटों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजे जाने के साथ बेहतरीन सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया गया था।

