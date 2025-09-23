Kangra: आपदा में प्रमाण पत्र खोने वाले अभ्यर्थियों को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के शुल्क में छूट प्रदान करेगा बाेर्ड

हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान अभ्यर्थियों के खोए स्कूल शिक्षा बोर्ड के मूल प्रमाण पत्रों के बदले डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाेर्ड द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।

धर्मशाला (विवेक): हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान अभ्यर्थियों के खोए स्कूल शिक्षा बोर्ड के मूल प्रमाण पत्रों के बदले डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाेर्ड द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश में आई अभूतपूर्व राष्ट्रीय आपदा के मद्देनजर कई अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अपने मूल प्रमाण पत्रों के खो जाने की सूचना दी है। इन अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना जारी की जा रही है। इस अधिसूचना के तहत प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने के विशेष उपाय के रूप में अपने मूल प्रमाण पत्र खोने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के बदले वसूल किए जाने वाले शुल्क में छूट दी जाएगी।

हालांकि इस विषय में अभ्यथिर्यों को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूरी तरह से भरकर बोर्ड के समक्ष पेश करना होगा। इसके अलावा सर्टीफिकेट खोने से संबंधित हानि सत्यापन प्रमाण पत्र क्षेत्र के तहत आते एक आपदा से संबंधित विभाग चाहे वह डीसी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार, नायब प्रबंधन तहसीलदार से सत्यापित करवाकर बोर्ड के समक्ष पेश करना होगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड को विश्वास है कि यह पहल प्रभावित अभ्यर्थियों को सार्थक राहत प्रदान करेगी और जनकल्याण एवं सहानुभूतिपूर्ण शासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।