ऊना-बड़सर हाईवे पर भयानक हादसा, कार-बाइक की टक्कर में बुझा घर का चिराग...अजनौली में छाया मातम

ऊना-बड़सर नैशनल हाईवे पर शुक्रवार देर रात लठियाणी के पास नलूट में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान गगन निवासी अजनौली (जिला ऊना) के रूप में हुई है।

बंगाणा (शर्मा): ऊना-बड़सर नैशनल हाईवे पर शुक्रवार देर रात लठियाणी के पास नलूट में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान गगन निवासी अजनौली (जिला ऊना) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात्रि एक कार लठियाणी से बड़सर की ओर जा रही थी, जबकि बाइक सवार गगन ऊना की तरफ आ रहा था। नलूट (जलग्रां) के पास दोनों वाहनों में आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय दुकानदार राजेन्द्र कुमार ने देखा कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त थे और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल था। मानवता का परिचय देते हुए कार चालक तुरंत घायल युवक को अपनी गाड़ी में डालकर बड़सर सिविल अस्पताल ले गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

थाना प्रभारी रोहित चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शी के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कार चालक अक्षय जसवाल निवासी केहलवी (बड़सर) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं युवक की माैत से अजनौली गांव में मातम पसर गया है।