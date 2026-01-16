Main Menu

Solan: कालका-शिमला हाईवे पर कार-ट्रक की टक्कर, महिला की मौत, पति व बेटी घायल

Edited By Vijay, Updated: 16 Jan, 2026 11:08 PM

death of woman in collision between truck and car

कालका-शिमला नैशनल हाईवे पर कोटि के समीप एचपीएल गेट के पास कार और ट्रक की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि पति और बेटी घायल हो गए।

परवाणू (विकास): कालका-शिमला नैशनल हाईवे पर कोटि के समीप एचपीएल गेट के पास कार और ट्रक की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि पति और बेटी घायल हो गए। मृतक महिला की पहचान कविता (44) पत्नी सुरेंद्र पाल निवासी सरकारी कालोनी लक्कड़ बाजार सोलन के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार विद्युत बोर्ड सोलन में तैनात जेई सुरेंद्र पाल पत्नी कविता और बेटी कनिका के साथ कार में परवाणू से सोलन की ओर जा रहे थे। जाबली के पास उनकी कार की ट्रक से टक्कर हो गई और कार के एयरबैग खुल गए, लेकिन कार में सवार तीनों लोग घायल हो गए। 

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को ईएसआई अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उपचार के दौरान कविता को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि सुरेंद्र पाल और बेटी कनिका का इलाज जारी है। महिला की मौत की पुष्टि ईएसआई अस्पताल परवाणू की प्रभारी ज्योति कपिल ने की है। उधर, एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए टीम को मौके पर भेज दिया गया है।

