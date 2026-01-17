Chamba: खेतों में घास लेने जा रही महिला के साथ भयानक हादसा, ऐसे मिली खाैफनाक मौत

चम्बा जिला के अंतर्गत आती गुवाड़ पंचायत में ढांक से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान सुतो देवी निवासी गांव भाला के तौर पर की गई है।

चम्बा (काकू): चम्बा जिला के अंतर्गत आती गुवाड़ पंचायत में ढांक से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान सुतो देवी निवासी गांव भाला के तौर पर की गई है। इस घटना में परिजनों की ओर से किसी पर भी काेई शक जाहिर नहीं किया गया, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और बाद में महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार सुतो देवी घास लेने के लिए खेतों की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पांव फिसलने के कारण गहरी ढांक से नीचे जा गिरी। घटना के बाद परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने सुतो देवी को अचेतावस्था में उठाकर उपचार के लिए मैडीकल कालेज चम्बा पहुंचाया, वहां तैनात चिकित्सक ने सुतो देवी को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने इस घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई करवाने से इंकार कर दिया। इसके चलते मैडीकल कालेज प्रबंधन की ओर से घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई।

उधर, गुवाड़ पंचायत के प्रधान अजय राणा ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पंचायत रजिस्टर में घटना की रिपोर्ट डाल दी गई है। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को उपमंडलीय प्रशासन की ओर से हरसंभव आर्थिक मदद दिलवाई जाएगी।