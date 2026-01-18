डीसी गंधर्वा राठौड़ ने सुजानपुर की पंचायतों का दौरा करके विकास कार्यों का लिया जायजा

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Jan, 2026 11:31 AM
सुजानपुर। जिला हमीरपुर की नवनियुक्त उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने शनिवार को सुजानपुर उपमंडल की विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा करके इन पंचायतों में जारी विकास कार्यों तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत लंबरी, पनोह, पटलांदर, टीहरा और दाड़ला के विभिन्न गांवों में पहुंची उपायुक्त ने विकास कार्यों की ताजा स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्थानीय पंचायत जनप्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों से विभिन्न कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण फीडबैक भी लिया। कार्यभार संभालने के बाद पहली बार पंचायतों में पहुंचने पर स्थानीय पंचायत जनप्रतिनिधियों ने उपायुक्त का स्वागत किया।
गंधर्वा राठौड़ ने पंचवटी पार्कों के निर्माण और मनरेगा कनवर्जेंस से करवाए जा रहे अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने पनोह और पटलांदर पंचायत में कचरे की छंटाई के लिए स्थापित की गई इकाइयों का निरीक्षण भी किया तथा अधिकारियों एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों को दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने टीहरा के ऐतिहासिक किले का दौरा भी किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक किले के इतिहास एवं इसके रखरखाव की जानकारी ली।
इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी किशोरी लाल जसवाल, कनिष्ठ अभियंता, तकनीकी सहायक और स्थानीय पंचायत जनप्रतिनिधियों ने उपायुक्त को विभिन्न विकास कार्यों की ताजा स्थिति से अवगत करवाया।