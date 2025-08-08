Shimla: साइबर ठगों ने बिछाया जाल, लिंक भेजकर एक दिन में 10 लोगों से लाखों रुपए ठगे

साइबर ठग एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और इस बार लिंक भेजकर लोगों से पैसे ऐंठने का जाल बिछाया गया है।

शिमला (संतोष): साइबर ठग एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और इस बार लिंक भेजकर लोगों से पैसे ऐंठने का जाल बिछाया गया है। एक ही दिन में शुक्रवार को 10 लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है, जिसमें उनसे 20 लाख की ठगी की गई है। साइबर क्राइम पुलिस को ठगी से संबंधित शिकायतें 1930 नंबर पर आई हैं और एनसीआरपी पर दर्ज की गई हैं। शातिरों द्वारा स्टरलिंक फाइनांस डॉट कॉम के नाम से लिंक भेजा जा रहा है, साथ में एक निर्धारित प्रपत्र (परस्क्राइब फार्म) भेजकर लोगों से ठगी की जा रही है।

हालांकि साइबर क्राइम विभाग ने इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी की है और लोगों को इस लिंक से सतर्क रहने का आह्वान किया है, लेकिन इस लिंक से एक ही दिन में 10 लोगों को शिकार बनाया गया है। साइबर क्राइम पुलिस को 1930 नंबर पर जिन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है, उनका कहना है कि जिला कुल्लू में अभी तक कम से कम 4 से 500 लोगों से धोखाधड़ी की जा चुकी है। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला ने कहा कि लोगों से अपील की जाती है कि शातिरों द्वारा एक लिंक भेजकर ठगी की जा रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहना होगा। लोग लिंक को क्लिक न करें। यदि किसी को लगता है कि उनके साथ ठगी हो सकती है या हुई है तो वे तुरंत साइबर हैल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर सकते हैं।