Hamirpur: बड़सर के गलोड़ में रात काे हुआ ऐसा कांड...सुबह खेताें में पहुंचे किसान ताे उड़ गए होश, पुलिस जांच में जुटी

Edited By Vijay, Updated: 21 Jan, 2026 01:50 PM

crime in hamirpur

हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर के अंतर्गत आने वाले गलोड़ क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा गन्ने का रस निकालने वाले भारी-भरकम बेलनों की चोरी का मामला सामने आया है। घटना का पता तब चला जब सुबह-सवेरे किसान अपने नित्य कार्यों के लिए खेतों में पहुंचे।

बड़सर (नवनीत): हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर के अंतर्गत आने वाले गलोड़ क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा गन्ने का रस निकालने वाले भारी-भरकम बेलनों की चोरी का मामला सामने आया है। घटना का पता तब चला जब सुबह-सवेरे किसान अपने नित्य कार्यों के लिए खेतों में पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि गन्ने का रस निकालने के लिए स्थापित किए गए बेलन अपनी जगह से गायब थे। इसके तुरंत बाद प्रभावित किसानों ने पुलिस थाना बड़सर में मामले की जानकारी दी।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव व डाकघर फाहल (तहसील गलोड़) के निवासी सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय ज्ञान चन्द ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि कोलां नामक स्थान पर उसने, प्यार सिंह और भाग सिंह ने गन्ने का रस निकालने के लिए मशीनें (बेलन) लगा रखी थीं। अज्ञात शातिरों ने रात के समय इन भारी मशीनों को चुरा लिया। इस चोरी के कारण किसानों का कामकाज पूरी तरह ठप्प हो गया है और उन्हें भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है।

चोरी की इस वारदात में किसानों को कुल मिलाकर लगभग 2,53,000 रुपए का नुक्सान हुआ है। शिकायतकर्ता के मुताबिक सुनील कुमार के चाेरी हुए बेलन व सामान की कीमत करीब 70,000 रुपए, प्यार सिंह के बेलन व सामान की कीमत करीब 1,53,000 रुपए और भाग सिंह के बेलन की कीमत करीब 30,000 रुपए है। पीड़ित किसानों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द चोरों का पता लगाकर उनका सामान बरामद किया जाए।

इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे भारी-भरकम और वजनी चीजों को भी बड़े इत्मीनान से चुरा ले जा रहे हैं, जिससे पूरा इलाका खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी बड़सर लालमन शर्मा ने बताया कि खेतों से बेलन चोरी होने की शिकायत मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है।

